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Макрон хоче, щоб французькі компанії більше ділилися прибутками з працівниками

Уряд зробить пропозицію профспілкам і роботодавцям як основу для переговорів щодо угоди.

Макрон хоче, щоб французькі компанії більше ділилися прибутками з працівниками
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон хоче, щоб уряд вжив заходів, які гарантують, що компанії діляться більшою частиною своїх прибутків з працівниками.

Про це пише Reuters.

Макрон, який прагне відновити політичну ініціативу після того, як ледве пережив вотум недовіри в парламенті цього тижня, розповів про це в телеінтерв’ю.

"У нас є великі компанії, які перебувають у процесі викупу власних акцій... нам потрібно знайти правильний шлях, але вони повинні більше ділитися (прибутками) зі своїми співробітниками", – сказав Макрон.

Міністр фінансів Бруно Ле Мер заявив, що ідея полягала в тому, щоб стимулювати “суттєве” збільшення внесків у схеми розподілу прибутку компаній із понад 5000 співробітників, які викуповують власні акції.

“Ми можемо уявити подвоєння сум, сплачених за схемами розподілу прибутку”, – сказав Ле Мер у французькому сенаті, додавши, що уряд зробить пропозицію профспілкам і роботодавцям як основу для переговорів щодо угоди.

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Нагадаємо, Макрон прагне відновити ініціативу за допомогою нових реформ, які він плануватиме до кінця свого мандату.

Цього тижня його уряд ледве витримав два вотуми недовіри щодо непопулярного пенсійного законопроєкту, а у країні продовжилися загальнонаціональні протести.

Пенсійна реформа передбачає підвищення мінімального пенсійного віку у Франції на два роки до 64 років. Макрон зробив її головним пріоритетом свого другого терміну, стверджуючи, що важливо уникнути дефіциту, який посилився через енергетичну кризу та витрати на ковід. 

Французькі профспілки підготували ще один день страйків і демонстрацій проти реформи на четвер, 23 березня.

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