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ОПЕК залишить без змін рішення про скорочення видобутку нафти, - Reuters

Одне з джерел висловило упевненість, що падіння нафтових цін пов'язане із спекуляціями.

ОПЕК залишить без змін рішення про скорочення видобутку нафти, - Reuters
Фото: urdupoint.com

Країни ОПЕК не хочуть змінювати поточний рівень видобутку нафти.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Альянс, ймовірно, залишить без змін до кінця року жовтневе рішення скоротити видобуток нафти на 2 млн баррелів.

Таке рішення джерела пояснюють падінням в ціні нафти Brent. 20 березня вартість Brent впала до найнижчого рівня з грудня 2021 року - нижче $71 за баррель.

Причиною такого настрою серед членів ОПЕК можуть бути також побоювання нової світової кризи через крах трьох банків в США і вимушену купівлю банку Credit Suisse банком UBS.

Одне з джерел Reuters висловило упевненість, що падіння нафтових цін пов'язане із спекуляціями, а не фундаментальними показниками ринку. Росія з березня скоротила свій видобуток нафти. Напередодні віце-прем'єр РФ Олександр Новак оголосив про продовження скорочення видобутку до червня 2023 року включно.

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Нагадаємо, що у понеділок 20 березня ціни на нафту впали через побоювання, що ризики у світовому банківському секторі можуть спричинити рецесію, яка призведе до зниження попиту на пальне.

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