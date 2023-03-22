У Німеччині суд зобов'язав чоловіка, який носив Z-футболку, переказати 1500 євро на допомогу Україні

Суд у Німеччині зобов'язав чоловіка, жителя міста Вісбаден, переказати 1500 євро на допомогу українцям за те, що він носив футболку з літерою "Z".

Про це пише видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ім'я чоловіка не називають, але відомо, що він живе в Німеччині з 1992 року, йому 49 років, і він працює електриком.

"Інформацію про світ та поточні події він отримував в основному з російських ЗМІ. Тому він вважав, що в Україні до влади прийшли нацисти", - пише видання з посиланням на слова чоловіка в суді.

Футболку з літерою "Z" йому подарував російський друг. Чоловік носив її на роботі, незважаючи на те, що його роботодавець після війни повісив на будівлі український прапор. Обвинувачений розповів, що не знав, що скоює злочин та "шкодує не лише про вибір одягу, а й про вибір ЗМІ".

Після того, як син одного з його близьких друзів загинув на війні, чоловік заявив, що хоче змінити своє ставлення та дивитися більше німецьких новин. Наразі він зобов'язаний зробити п'ять внесків по 300 євро організації "Німеччина допомагає". Якщо він це зробить, то справу буде закрито.

Нагадаємо, літери "Z", "V" - рашистські символи військового вторгнення Росії в Україну. Росіяни малюють їх на військовій техніці. За однією з версій, джерело цієї ідеї - піар-блок Міністерства оборони РФ та пропагандистського каналу RT та його редакторки Маргарити Симоньян. Ці символи стали вірусними в Росії та серед її прибічників у світі. Прихильники війни малюють їх на автомобілях та одязі.

У квітні минулого року літери "Z" і "V" були визнані Верховною адою символікою військового вторгнення. Росія названа державою-терористом, яка чинить державний геноцид українського народу. Також на рівні закону закріплено, що Рося наслідує принципи фашистських та нацистських режимів Гітлера та Муссоліні.

Минулого року в Росії з YouTube-каналу "Мультики студії Союзмультфільм" видалили мультфільм "Сокровища затонувших кораблей" 1973 року, в якому підводний човен "Нептун" знаходить фашистський есмінець з літерою "Z".

Радянський мультфільм розповідає про трьох дітей, які на підводному човні під назвою "Нептун" натрапили на дні на фашистський есмінець.

"Все ясно – фашистський есмінець", – говорить один із дітей.

"Звідки ти знаєш?", – запитує другий.

"Читай. Фашистські есмінці позначалися літерою Z", – відповідає той.