Люди можуть скористатися ними на час оголошення сигналу "повітряна тривога".

У Києві 46 підземних станцій метро укомплектували додатковими розкладними стільцями, ковдрами та матрацами на випадок повітряної тривоги.

Про це повідомляє Київський метрополітен.

"Люди можуть скористатися стільцями на час оголошення сигналу "повітряна тривога". Для цього необхідно підійти до чергової по станції, яка перебуває на платформі. Після відбою повітряної тривоги просимо повертати стільці працівникам станції, а також закликаємо дбайливо ставитися до майна і пам’ятати, що стільці використовуватимуть й інші люди", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що потреба на кожну станцію формувалася з урахуванням її особливостей, пасажиропотоку та кількості цивільного населення, яке користується станцією як укриттям.

На випадок тривалої небезпеки (понад 12 годин) передбачено використання ковдр і матраців.

Фото: стільці

Нагадаємо, що міжнародна Організація з Міграції передала Київському метрополітену гуманітарну допомогу, котра має полегшити перебування містян в метро під час повітряної тривоги.

Раніше у столичному метрополітені за допомогою латвійських партнерів встановили додаткові модульні лави, які використовуються під час повітряної тривоги.