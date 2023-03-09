Київський метрополітен отримав гуманітарну допомогу для роботи в режимі укриття

Допомогу розподілять на станції, що використовуються як укриття.

Міжнародна Організація з Міграції передала Київському метрополітену гуманітарну допомогу, котра має полегшити перебування містян в метро під час повітряної тривоги.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зокрема, метрополітен отримав 10,5 тис. розкладних стільців, 1,5 тис. ковдр та 1,5 тис. матраців.

Допомогу розподілять на кожну підземну станцію, яка використовується як укриття.

Стільці можна буде отримати, звернувшись до чергового персоналу на станції. У випадку повітряної тривоги тривалістю понад 12 годин будуть використовуватися ковдри та матраци.

Нагадаємо, у київському метрополітені за допомогою латвійських партнерів встановили додаткові модульні лави, які використовуються під час повітряної тривоги.