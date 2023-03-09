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Київський метрополітен отримав гуманітарну допомогу для роботи в режимі укриття

Допомогу розподілять на станції, що використовуються як укриття. 

Київський метрополітен отримав гуманітарну допомогу для роботи в режимі укриття
Фото: Пресслужба КМДА

Міжнародна Організація з Міграції передала Київському метрополітену гуманітарну допомогу, котра має полегшити перебування містян в метро під час повітряної тривоги. 

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зокрема, метрополітен отримав 10,5 тис. розкладних стільців, 1,5 тис. ковдр та 1,5 тис. матраців.

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Допомогу розподілять на кожну підземну станцію, яка використовується як укриття. 

Стільці можна буде отримати, звернувшись до чергового персоналу на станції. У випадку повітряної тривоги тривалістю понад 12 годин будуть використовуватися ковдри та матраци.

Нагадаємо, у київському метрополітені за допомогою латвійських партнерів встановили додаткові модульні лави, які використовуються під час повітряної тривоги.

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