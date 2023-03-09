Окупанти втручаються у роботу систем Запорізької АЕС, – Держатомрегулювання

Інформація про стан безпеки ЗАЕС не надходить у зовнішній кризовий центр, який розташований у Запоріжжі, об рашисти вивели цю комунікацію з ладу.

в.о голови Держатомрегулювання – Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков

Російські окупанти втручаються у роботу систем Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков, передає Media Center Ukraine - Ukrinform.

"На ЗАЕС відбувається несанкціонована зміна проектного стану ядерних установок. Окупанти незаконно втручаються в роботу систем теплопостачання та електропостачання і будують невідомі споруди біля резервної електростанції блока № 6", – розповів Коріков

За його словами, інформація про стан безпеки ЗАЕС не надходить у зовнішній кризовий центр, який розташований у Запоріжжі, об рашисти вивели цю комунікацію з ладу.

Нагадаємо, близько 3:53 ранку 9 березня внаслідок російських ракетних ударів вимкнулася остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою. Згодом в НЕК "Укренерго" повідомили, що їхні фахівці відновили енергоживлення ЗАЕС.