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Окупанти втручаються у роботу систем Запорізької АЕС, – Держатомрегулювання

Інформація про стан безпеки ЗАЕС не надходить у зовнішній кризовий центр, який розташований у Запоріжжі, об рашисти вивели цю комунікацію з ладу.

Окупанти втручаються у роботу систем Запорізької АЕС, – Держатомрегулювання
в.о голови Держатомрегулювання – Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков
Фото: Анна Стешенко

Російські окупанти втручаються у роботу систем Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков, передає Media Center Ukraine - Ukrinform.

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"На ЗАЕС відбувається несанкціонована зміна проектного стану ядерних установок. Окупанти незаконно втручаються в роботу систем теплопостачання та електропостачання і будують невідомі споруди біля резервної електростанції блока № 6", – розповів Коріков

За його словами, інформація про стан безпеки ЗАЕС не надходить у зовнішній кризовий центр, який розташований у Запоріжжі, об рашисти вивели цю комунікацію з ладу.

Нагадаємо, близько 3:53 ранку 9 березня внаслідок російських ракетних ударів вимкнулася остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою. Згодом в НЕК "Укренерго" повідомили, що їхні фахівці відновили енергоживлення ЗАЕС.

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