Резніков озвучив результати зустрічі з міністрами оборони країн-членів ЄС

Зокрема, є низка домовленостей зі Швецією, частину з яких оприлюднять ближче до 10-ї зустрічі у форматі "Рамштайн".

Глава Міноборони України Олексій Резніков озвучив результати неформальної зустрічі з міністрами оборони країн-членів Євросоюзу, яка відбулася 7-8 березня у Стокгольмі.

На своїй фейсбук-сторінці Резніков повідомив, що Україна розраховує на прогрес в отриманні засобів для знищення балістичних ракет.

Також під час зустрічі відбулися "плідні дискусії щодо зміцнення "танкової коаліції". "Рух по цьому треку постійний", - додав міністр.

"Найважливіший результат – об’єднання зусиль для забезпечення Сил оборони України боєприпасами, зокрема, для успішних операцій військового командування. Детально поінформував партнерів про структуру наших потреб. ЄС виділить на ці потреби додаткові ресурси, ми також очікуємо пришвидшення постачання боєприпасів з наявних запасів європейських армій", - йдеться в описі Резнікова.

Також глава Міноборони повідомив про низку домовленостей зі Швецією. Подробиці щодо частини з них мають оприлюднити ближче до десятої зустрічі у форматі "Рамштайн".

Резніков зустрівся з колишнім міністром оборони Швеції, а тепер – головою Комітету з питань оборони Петером Гульквістом і запросив в Україну. Крім цього, відбулася зустріч із Головнокомандувачем Збройних сил Швеції Мікаелем Байденом. "Серед важливих питань – підготовка наших солдатів і бойовий досвід України, який є важливим і корисним для всіх європейських армій. В тому числі в контексті спільних зусиль щодо зміцнення безпеки у Європі, адже Україна вже виконує функцію щита європейської спільноти на сході", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, 7–8 березня у Стокгольмі відбулася неформальна зустріч міністрів оборони держав-членів Євросоюзу. За підсумками зустрічі стало відомо, що Європейський фонд миру, з якого фінансують військову допомогу для України, поповнять на 2 млрд євро.