Європейський фонд миру, з якого фінансують військову допомогу для України, поповнять на 2 млрд євро.

Про це повідомило шведське головування у своєму твітері.

Відповідне рішення ухвалили посли Євросоюзу 8 березня за підсумками неформальної зустрічі у Стокгольмі 8 березня.

"Це рішення надсилає чіткий сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів", - йдеться в дописі.

#COREPERII Today, EU Ambassadors approved an additional €2 billion to the European Peace Facility. This decision sends a clear signal of the EU’s enduring commitment to military support for Ukraine and other partners. pic.twitter.com/T4U44gak4Q — Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) March 8, 2023

Нагадаємо, 7–8 березня у Стокгольмі пройшла неформальна зустріч міністрів оборони держав-членів Євросоюзу. Ішлося про військову підтримку ЄС Україні, особливо підготовку українських збройних сил місією допомоги ЄС Україні та фінансування закупівлі артилерійських боєприпасів на підтримку нашої держави.

За підсумками зустрічі стало відомо, що військова місія Європейського Союзу підготує понад 11 тисяч українських військовослужбовців до кінця березня.