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Європейський фонд миру, з якого фінансують військову допомогу для України, поповнять на 2 млрд євро

Відповідне рішення ухвалили 8 березня посли ЄС.

Європейський фонд миру, з якого фінансують військову допомогу для України, поповнять на 2 млрд євро
Неформальна зустріч міністрів оборони держав-членів Євросоюзу у Стокгольмі

Європейський фонд миру, з якого фінансують військову допомогу для України, поповнять на 2 млрд євро.

Про це повідомило шведське головування у своєму твітері.

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Відповідне рішення ухвалили посли Євросоюзу 8 березня за підсумками неформальної зустрічі у Стокгольмі 8 березня.

"Це рішення надсилає чіткий сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, 7–8 березня у Стокгольмі пройшла неформальна зустріч міністрів оборони держав-членів Євросоюзу. Ішлося про військову підтримку ЄС Україні, особливо підготовку українських збройних сил місією допомоги ЄС Україні та фінансування закупівлі артилерійських боєприпасів на підтримку нашої держави.

За підсумками зустрічі стало відомо, що військова місія Європейського Союзу підготує понад 11 тисяч українських військовослужбовців до кінця березня.

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