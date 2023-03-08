Американські сенатори представили законопроєкт про обмеження технологій з Китаю та Росії

RESTRICT Act доручає федеральним агентствам вивчити потенційні загрози, які несуть технології з шести недемократичних країн.

У США сенатори представили так званий законопроєкт про обмеження (RESTRICT Act), який передбачає надання американському уряду нових повноважень щодо обмежень технологій з низки країн, зокрема Росії та Китаю.

Про це у йдеться заяві радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана, оприлюдненій на сайті Білого дому.

“Цей закон надасть уряду Сполучених Штатів повноваження запобігати використанню певними іноземними урядами технологічних послуг, що працюють у Сполучених Штатах, у спосіб, який створює ризик для конфіденційних даних американців і нашої національної безпеки”, – зазначають чиновники.

Документ представляє системну основу для боротьби з технологічними загрозами безпеці американців.

Закон зміцнить здатність долати окремі ризики, “пов’язані з окремими транзакціями”, і системні ризики, пов’язані з транзакціями за участі “проблемних країн у чутливих технологічних секторах”.

Як пише Укрінформ, RESTRICT Act доручає федеральним агентствам вивчити потенційні загрози, які несуть технології, що походять з Китаю, Росії, Ірану, Північної Кореї, Куби та Венесуели.

Документ поширюватиметься на обладнання, програмне забезпечення та мобільні додатки, а також на інструменти штучного інтелекту, фінансові технології, квантові комунікації та продукти електронної комерції.

Нагадаємо, дві компанії-імпортери електроніки з Канади опинилися у санкційному списку США через підтримку РФ.