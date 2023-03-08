ПЦУ зверталася з офіційним запитом щодо відспівування у Лаврі бійців "Братства" Корчинського (документ)
ПЦУ зверталася з офіційним запитом щодо відспівування у Лаврі бійців "Братства" Корчинського (документ)
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
На Донеччині загинув комбат 80-ї бригади Андрій Луканюк
На Донеччині загинув комбат 80-ї бригади Андрій Луканюк
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
​Україна повернула додому з російського полону 130 бійців
​Україна повернула додому з російського полону 130 бійців
Під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, який мав позивний "Да Вінчі"
Під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, який мав позивний "Да Вінчі"
Альтернативи НАТО не існує. Україна поза Альянсом – шлях до Третьої світової
Альтернативи НАТО не існує. Україна поза Альянсом – шлях до Третьої світової
У Міноборони назвали ім’я розстріляного росіянами українського воїна
У Міноборони назвали ім’я розстріляного росіянами українського воїна
Шахеди. Зламана стріла
Шахеди. Зламана стріла
ГоловнаСвіт

Американські сенатори представили законопроєкт про обмеження технологій з Китаю та Росії

RESTRICT Act доручає федеральним агентствам вивчити потенційні загрози, які несуть технології з шести недемократичних країн.

Американські сенатори представили законопроєкт про обмеження технологій з Китаю та Росії
Фото: Відкрите джерело

У США сенатори представили так званий законопроєкт про обмеження (RESTRICT Act), який передбачає надання американському уряду нових повноважень щодо обмежень технологій з низки країн, зокрема Росії та Китаю.

Про це у йдеться заяві радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана, оприлюдненій на сайті Білого дому.

“Цей закон надасть уряду Сполучених Штатів повноваження запобігати використанню певними іноземними урядами технологічних послуг, що працюють у Сполучених Штатах, у спосіб, який створює ризик для конфіденційних даних американців і нашої національної безпеки”, – зазначають чиновники.

Документ представляє системну основу для боротьби з технологічними загрозами безпеці американців.

Закон зміцнить здатність долати окремі ризики, “пов’язані з окремими транзакціями”, і системні ризики, пов’язані з транзакціями за участі “проблемних країн у чутливих технологічних секторах”. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Як пише Укрінформ, RESTRICT Act доручає федеральним агентствам вивчити потенційні загрози, які несуть технології, що походять з Китаю, Росії, Ірану, Північної Кореї, Куби та Венесуели.

Документ поширюватиметься на обладнання, програмне забезпечення та мобільні додатки, а також на інструменти штучного інтелекту, фінансові технології, квантові комунікації та продукти електронної комерції.

Нагадаємо, дві компанії-імпортери електроніки з Канади опинилися у санкційному списку США через підтримку РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також