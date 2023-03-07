Президентка Грузії має намір ветувати закон “про іноагентів”

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулась зі словами підтримки до протестувальників у Тбілісі, котрі виступають проти законодавства про “іноагентів”.

Про це повідомляє телеканал Мтварі.

"Я звертаюся до вас, хто стоїть на Руставелі цього вечора, як я стояв багато разів. Я стою тут, у Нью-Йорку, і за мною стоїть Статуя Свободи. Це символ, за який Грузія завжди боролася. За який ми прийшли до цього дня. Я поруч з вами, тому що сьогодні ви представляєте вільну Грузію. Грузію, яка бачить своє майбутнє в Європі і не дозволить нікому забрати це майбутнє”, - сказала Зурабішвілі.

Вона наголосила, що цей закон, який нікому не потрібен, продиктований Росією.

Зурабішвілі додала, що цей закон є недійсним.

“Я сказала, що накладу вето на цей закон, і я його накладу. Мене цікавить його постатейне обговорення”, – сказала Зурабішвілі.

Нагадаємо, під парламентом Грузії, де протестують проти ухвалення законопроєктів про "іноагентів", почалися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ та водомет.