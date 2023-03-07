Люди протестують проти закону про "іноагентів".

Фото: EPA/UPG

Під парламентом Грузії, де протестують проти ухвалення законопроєктів про "іноагентів", почалися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ та водомет.

Про це повідомляє Interpressnews.

Організатори протесту закликали мітингувальників переміститися до усіх трьох виходів з парламенту. Шеренги спецназу не дають цього зробити. Люди скандують "росіяни" та "раби". Поліція кілька разів застосовувала сльозогінний газ.

МВС опублікувало заяву, що акція "набула насильницького характеру" і що якщо протестувальники будуть ігнорувати вимоги поліції, до них "застосують пропорційну силу".

Згодом правоохоронці затримали біля парламенту кількох учасників акції. Спецназ застосовує водомет з вулиць поряд з парламентом у напрямку центрального проспекту Руставелі.

Зазначимо, що парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який повторює російське законодавство про "іноагентів".

Два законопроекти із загальною умовною назвою “Про іноземних агентів” були внесені до парламенту Грузії 26 лютого. Вже 2 березня парламентські комітети - із зовнішніх зв'язків та з оборони і безпеки - схвалили законопроєкти у першому читанні.

Депутати провладних сил Грузії наголошують, що законопроєкти про іноземних агентів були розроблені з урахуванням американського досвіду.

Також раніше представництво ООН в Грузії висловило стурбованість появою в грузинському парламенті цих законопроєктів. У заяві вказано, що такі закони, в разі ухвалення, перешкоджатимуть роботі громадянського суспільства та ЗМІ, а також розвитку грузинської демократії.

Крім того, занепокоєння можливими змінами в Грузії висловила і міжнародна правозахисна організація Freedom House. Внесені до парламенту Грузії законопроєкти зобов’язують усіх юридичних та фізичних осіб, які отримують фінансування з-за кордону, реєструватися у спеціальному реєстрі. Порушникам загрожуватиме штраф або тюремне ув’язнення.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: IPN

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, що США вважають, що грузинські законодавчі ініціативи щодо іноземних агентів можуть загальмувати рух Грузії до Європи.