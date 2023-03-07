Альтернативи НАТО не існує. Україна поза Альянсом – шлях до Третьої світової
Альтернативи НАТО не існує. Україна поза Альянсом – шлях до Третьої світової
Шахеди. Зламана стріла
Шахеди. Зламана стріла
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
Депутати пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з умовами
Депутати пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з умовами
ПЦУ зверталася з офіційним запитом щодо відспівування у Лаврі бійців "Братства" Корчинського (документ)
ПЦУ зверталася з офіційним запитом щодо відспівування у Лаврі бійців "Братства" Корчинського (документ)
Примусова евакуація: чому не можуть вивезти дітей з Донеччини і хто за це має відповідати
Примусова евакуація: чому не можуть вивезти дітей з Донеччини і хто за це має відповідати
У Міноборони назвали ім’я розстріляного росіянами українського воїна
У Міноборони назвали ім’я розстріляного росіянами українського воїна
ГоловнаСвіт

У столиці Грузії сталися сутички біля парламенту

Люди протестують проти закону про "іноагентів".

Фото: EPA/UPG

Під парламентом Грузії, де протестують проти ухвалення законопроєктів про "іноагентів", почалися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ та водомет.

Про це повідомляє Interpressnews.

Організатори протесту закликали мітингувальників переміститися до усіх трьох виходів з парламенту. Шеренги спецназу не дають цього зробити. Люди скандують "росіяни" та "раби". Поліція кілька разів застосовувала сльозогінний газ. 

МВС опублікувало заяву, що акція "набула насильницького характеру" і що якщо протестувальники будуть ігнорувати вимоги поліції, до них "застосують пропорційну силу". 

Згодом правоохоронці затримали біля парламенту кількох учасників акції. Спецназ застосовує водомет з вулиць поряд з парламентом у напрямку центрального проспекту Руставелі.

Зазначимо, що парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який повторює російське законодавство про "іноагентів". 

Два законопроекти із загальною умовною назвою “Про іноземних агентів” були внесені до парламенту Грузії 26 лютого. Вже 2 березня парламентські комітети - із зовнішніх зв'язків та з оборони і безпеки - схвалили законопроєкти у першому читанні.

Депутати провладних сил Грузії наголошують, що законопроєкти про іноземних агентів були розроблені з урахуванням американського досвіду.

Також раніше представництво ООН в Грузії висловило стурбованість появою в грузинському парламенті цих законопроєктів. У заяві вказано, що такі закони, в разі ухвалення, перешкоджатимуть роботі громадянського суспільства та ЗМІ, а також розвитку грузинської демократії.

Крім того, занепокоєння можливими змінами в Грузії висловила і міжнародна правозахисна організація Freedom House. Внесені до парламенту Грузії законопроєкти зобов’язують усіх юридичних та фізичних осіб, які отримують фінансування з-за кордону, реєструватися у спеціальному реєстрі. Порушникам загрожуватиме штраф або тюремне ув’язнення.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: IPN

Фото: EPA/UPG

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що США вважають, що грузинські законодавчі ініціативи щодо іноземних агентів можуть загальмувати рух Грузії до Європи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також