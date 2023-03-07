На досягнення гендерної рівності знадобиться 300 років, - генсек ООН

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш, виступаючи перед Комісією зі статусу жінок, заявив, що на досягнення гендерної рівності знадобиться 300 років, а прогрес у досягненні гендерної рівності “зникає на наших очах”.

Про це повідомляє CNN.

Виступаючи напередодні Міжнародного жіночого дня 8 березня, Гутерріш назвав високі показники материнської смертності, примушування дівчат до раннього шлюбу, викрадення та напади на дівчат за те, що вони відвідували школу, як докази того, що надія на досягнення гендерної рівності “віддаляється”.

У своїй промові Гутерріш не згадав Іран, який був виключений з комісії з 45 членів у грудні через протести після смерті Махси Аміні під час перебування під вартою так званої «поліції моралі» країни.

“Права жінок піддаються зловживанням, погрозам і порушенням у всьому світі”, — сказав Гутерріш, назвавши, зокрема, кілька країн, у тому числі Афганістан, де, за його словами, “жінки та дівчата були викреслені з суспільного життя”.

У понеділок молоді афганські жінки зібралися біля Кабульського університету, щоб протестувати проти заборони правлячого Талібану на освіту для жінок, обмеження, яке, згідно з новим звітом ООН, може бути “злочином проти людства”.

У звіті, представленому Раді з прав людини в Женеві в понеділок, також відзначається зростання примусових і дитячих шлюбів, заборона, яка виключає жінок з інших громадських місць, таких як парки та спортзали, та інші обмеження, які обмежують здатність жінок працювати та самостійно подорожувати в Афганістані.

Гутерреш сказав, що заступник генерального секретаря та виконавчий директор ООН-Жінки нещодавно відвідали Афганістан і передали владі Талібану, що “ми ніколи не відмовимося боротися за” жінок і дівчат.

“Кризи та конфлікти в першу чергу і найгірше впливають на жінок і дівчат”, — сказав Гутерріш, включаючи війну в Україні як приклад. Минулого року ООН закликала розслідувати повідомлення про зґвалтування та сексуальне насильство щодо українських жінок і дітей після вторгнення Росії.

Гутерріш також сказав, що “у багатьох місцях сексуальні та репродуктивні права жінок послаблюються”, хоча він не уточнив, де саме.

У червні минулого року Верховний суд Сполучених Штатів скасував справу «Ро проти Вейда», залишивши право на аборт окремим штатам. За рік до цього в Польщі набула чинності заборона на аборти через вади плоду, фактично припинивши майже всі аборти в країні.

Щоб досягти гендерної рівності, Гутерріш закликав до «колективних» і «термінових» дій, починаючи від підвищення рівня освіти, доходів і зайнятості для жінок і дівчат, особливо в країнах, що розвиваються, на Глобальному Півдні, до сприяння участі жінок і дівчат у науці і технологіях.

“Століття патріархату, дискримінації та шкідливих стереотипів створили величезний гендерний розрив у науці та техніці”, – сказав Гутерреш.

Він закликав змінити глобальні рамки, щоб вони, у тому числі, працювали і для жінок і дівчат світу.

Нагадаємо, більшість опитаних у Дії українців хочуть залишити 8 березня вихідним днем. За це проголосувати понад 1,3 млн громадян.