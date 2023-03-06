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Більшість опитаних у Дії українців хочуть залишити 8 березня вихідним днем

За це проголосувати понад 1,3 млн громадян.

Більшість опитаних у Дії українців хочуть залишити 8 березня вихідним днем
Фото: Мінцифри

Понад 2,1 млн українців взяли участь в опитуванні у Дії стосовно того, чи залишити 8 березня вихідним днем.

Про це повідомив у Telegram міністр культури Олександр Ткаченко.

“Більшість користувачів Дії проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним. Такий варіант підтримали понад 1,3 млн українців. Понад 703 тис. користувачів проголосували за те, щоб зробити 8 березня робочим днем. Ще 110 тис. українців не визначилися”, – йдеться у повідомленні.

За словами Ткаченка, результати голосування будуть враховані у парламенті перед ухвалення законопроєкту про 8 березня.

Опитування в Дії ініційоване за парламентської ініціативи та реалізоване Мінцифрою спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України.

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Нагадаємо, на порталі "Дія" тепер можна подати заяву про шлюб.

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