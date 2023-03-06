У Чорному морі перебувають чотири російських ракетоносії

Це може свідчити про намір ворога застосувати ракети.

У понеділок 6 березня у Чорному морі на чергуванні перебувають чотири російські ракетоносії із загальним залпом 24 ракети типу "Калібр".

Про це повідомила в ефірі телемарафону керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

"Залишається (у морі – ред.) чотири ракетоносії на чергуванні. Це може свідчити про використання 24 "Калібрів", але ми не гарантуємо, що вони всі повністю споряджені, як то кажуть, під зав'язку", – зазначила вона.

Гуменюк додала, що російська армія зрозуміла неефективність своїх масованих ракетних атак і шукає інші тактики. За останні тижні спостережень застосування "Калібрів" не було.

“Це може якраз свідчити про те, що вони щось затівають", – сказала Гуменюк.

Російські кораблі намагаються триматися якнайдалі від досяжності українськими силами і розосереджуватися в морі.

Нагадаємо, російські військові можуть завдати по Україні точкові ракетні удари.