Уранці росіяни обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії

Попередньо люди не постраждали.

Цієї ночі ворог атакував Дніпропетровщину чотирма безпілотниками, росіяни ймовірно використали БПЛА Shahed. Усі вони були збиті військовими ПК “Схід”.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ніч у Дніпропетровській області минула без обстрілів. Однак після шостої ранку агресор вдарив по Нiкопольщинi. Спрямував важку артилерію по Червоногригорівській громадi та Нiкополю. Наслiдки атак з’ясовуються. Попередньо – без жертв.

Нагадаємо, за вчора російські війська понад 10 разів обстріляли Нікополь. Пошкоджено приватні будики, підприємство та магазин.