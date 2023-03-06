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Уранці росіяни обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії

Попередньо люди не постраждали.

Уранці росіяни обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії
Наслідки ворожих обстрілів Нікополя. Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Цієї ночі ворог атакував Дніпропетровщину чотирма безпілотниками, росіяни ймовірно використали БПЛА Shahed. Усі вони були збиті військовими ПК “Схід”.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ніч у Дніпропетровській області минула без обстрілів. Однак після шостої ранку агресор вдарив по Нiкопольщинi. Спрямував важку артилерію по Червоногригорівській громадi та Нiкополю. Наслiдки атак з’ясовуються. Попередньо – без жертв.

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Нагадаємо, за вчора російські війська понад 10 разів обстріляли Нікополь. Пошкоджено приватні будики, підприємство та магазин.

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