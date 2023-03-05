Рятувальники закінчили пошукові роботи на місці ракетного обстрілу, нанесеного окупантами по житловому будинку в Запоріжжі.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Запоріжжя. Розбір завалів зруйнованої багатоповерхівки завершено. На жаль, загинули 13 людей, з них маленька дитина. Щирі співчуття рідним", - написав голова ДСНС Сергій Крук у фейсбуці.

"Дякую команді професіоналів, які приймають цей виклик долі. Запорізькі рятувальники, мобільна оперативна група спеціалістів із Києва, наші психологи та Мобільний рятувальний центр швидкого реагування. Кожен із вас має велике серце і робить важливу справу - рятує життя", - додав він.

Оновлено. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв також повідомив, що пʼятеро людей зараз вважаються зниклими безвісти.

6 березня в місті оголосили Днем жалоби.

"Це велике горе для усього Запоріжжя. Тому завтрашній день оголошується у нашому місті Днем жалоби. Давайте разом вшануємо світлу памʼять кожного, чиє життя назавжди обірвалося тієї трагічної березневої ночі. А ще давайте подякуємо рятувальникам ДСНС, які майже чотири доби, без перепочинку, і вдень, і вночі, розбирали завали. Вони – наші герої. Низький їм уклін. За важку і виснажливу понаднормову працю. За оперативність. За кожне врятоване життя", - написав Куртєв у Telegram.

Завтра у міськраді призначено зустріч із мешканцями постраждалого будинку.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, вночі 2 березня війська РФ завдали ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі. Наразі кількість загиблих зросла до 13 людей.

Станом на 16:00 5 березня повідомлялося, що за даними поліції, безвісти зниклими є одна жінка та один чоловік.