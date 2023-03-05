Кількість загиблих внаслідок ракетного удару, що стався 2 березня і зруйнував частину житлового будинку у Запоріжжі, зросла до 13 людей.

Про це повідомляє у Telegram ГУ ДСНС у Запорізькій області.

"З-під завалів будинку фахівці ДСНС деблокували 13 загиблих, з них одну восьмимісячну дитину", – йдеться у повідомленні.

Комунальні служби вивезли понад 853 тонни будівельних уламків. Психологи ДСНС на місті події надали допомогу 100 мешканцям будинку та родичам постраждалих. У темну пору доби для освітлення місця проведення аварійно-рятувальних робіт співробітники ДСНС встановили дві освітлювальних вежі.

Починаючи з 2 березня до Пункту обігріву, який розгорнули рятувальники, звернулися 251 громадянин. Координацію сил та засобів здійснює мобільна оперативна група ДСНС України.

Нагадаємо, вночі 2 березня війська РФ завдали ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі. Співробітникам ДСНС вдалося врятувати 11 людей, чотирьох котів і собаку.