Протягом суботи на Сумщині зафіксували 117 прильотів від росіян

Протягом суботи росіяни обстріляли сім територіальних громад Сумської області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Росіяни обстріляли Білопільську, Есманську, Шалигинську, Новослобідську, Зноб-Новгородську, Миропільськ та Юнаківську громади.

Було зафіксовано 117 прильотів − з мінометів та артилерії.

Білопільська громада: 8:55 росіяни били по території громади з мінометів −12 мін та артилерії (САУ) − 5 снарядів у напрямку с. Іскрисківщина.

Внаслідок обстрілу повторно пошкоджено будинок культури та ЛЕП.

Об 11.56 був артилерійський обстріл (САУ 152 мм) − 5 снарядів. А о 16.30 − 5 прильотів з міномету.

Шалигинська громада: об 11:15 зафіксовано 3 прильоти, ймовірно, з міномету 120 мм. Також після 11.00 спостерігалось 20 прильотів, ймовірно з САУ. Продовжився обстріл громади після 12.00 − 3 прильоти, попередньо з міномету 120 мм.

Також був мінометний обстріл о 17:50 − 10 прильотів.

Есманська громада: по території громади ворог гатив з міномету − 31 прильот за день.

Новослобідська громада: 12.05 здійснено обстріл громади з міномету − 4 прильоти.

Зноб-Новгородська громада: о 12:50 росіяни били з міномету по околиці с. Нововасилівка − 8 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено ЛЕП.

Миропільська громада: 15.00 зафіксовано 6 прильотів (орієнтовно міномет 120 мм).

Юнаківська громада: о 19.05 був обстріл із САУ − 5 прильотів.

Нагадаємо, загарбники за п'ятницю, 3 березня обстріляли 8 областей, 5 цивільних загинули. Один цивільний загинув в Сумській області, один на Харківщині, ще двоє загинули на Донеччині і один у Херсонській області.