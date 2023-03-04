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Від російських обстрілів Тягинської громади Херсонщини загинув житель

Чоловік отримав поранення грудної клітки.

Від російських обстрілів Тягинської громади Херсонщини загинув житель
Фото: скріншот відео

Російські окупаційні війська обстріляли опівдні 4 березня село Львове Тягинської громади Херсонщини, внаслідок чого загинув житель.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

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Чоловік отримав поранення грудної клітки. Він загинув у своєму будинку.

Крім цього, у Львовому через ворожі обстріли пошкоджено ще декілька осель жителів, а також місцевий будинок культури.

Нагадаємо, 4 березня рятувальники у Запоріжжі під час розбору завалів знайшли тіло жінки, яка загинула від російського ракетного удару 2 березня. Таким чином кількість жертв сягнула 11 осіб.

Також нині внаслідок ранкового ворожого обстрілу Гуляйпільської громади Запорізької області загинули двоє мешканців.

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