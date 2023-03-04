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На Харківщині позиції росіян знайшли за допомогою їхнього дрона

Бійці ДПСУ вирахували координати позицій ворога.

На Харківщині позиції росіян знайшли за допомогою їхнього дрона
Фото: Скрін з відео

У Харківській області українські прикордонники викрили місце розташування російських окупантів за допомогою розвідувального дрона, який випустили самі ж росіяни.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

«Окупант записує себе та місце пуску безпілотника. Далі ця «пташка» летить розвідувати наші позиції та потрапляє до рук прикордонників Луганського загону. Дослідивши орієнтири місцевості з карти пам’яті, бійці вирахували координати позицій ворога та передали їх побратимам із ЗСУ», — розповіли прикордонники.

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Нагадаємо, що у районі Авдіївки Донецької області Збройні Сили України знищили три танки та п'ять бойових машин піхоти росіян, які намагалися штурмувати позиції. 

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