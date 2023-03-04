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У Чорному морі чергують три ракетоносії росіян

В Азовському морі перебуває 1 ворожий корабель.

У Чорному морі чергують три ракетоносії росіян
Фото: bulgarianmilitary.com

Російські війська вивели ще один ракетоносій на бойове чергування в Чорному морі.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 16 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп 16 ракет", - йдеться в повідомленні.

При цьому, за даними військових, в Азовському морі перебуває 1 ворожий корабель.

В Середземному морі знаходиться 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", їхній загальний залп - 72 ракети.

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Нагадаємо, що 2 березня Росія утримувала чотири носії "калібрів" у Чорному морі.

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