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У Маріуполі помітили рух техніки у напрямку Бердянська

На техніці видно знаки «V», або «V 2», «О». 

У Маріуполі помітили рух техніки у напрямку Бердянська
Фото: Маріуполь Спротив

В окупованому Маріуполі на Донеччині помітили великий рух техніки російських військ. Вона рухається у напрямку Мангуша та Бердянська Запорізької області.

Про це повідомив у Телеграм радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. 

«Фіксуємо великий рух техніки через Маріуполь в напрям Мангуш/ Бердянськ. 28 одиниць військового транспорту у супроводі 6 цивільних авто з багажем та причепом. Більшість з них жива сила, вантажівка з великим кулеметом позаду», — написав Андрющенко.

За його словами, помітки на більшості техніки відсутні, а на деякій видно знаки «V», або «V 2», «О» та трикутники з колом.

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Раніше Андрющенко казав, що російські окупанти змінили тактику переміщення військових колон у тимчасово окупованому Маріуполі. 

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