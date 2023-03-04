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В уряді планують удосконалити виплати допомоги евакуйованим зі звільнених територій

Зазначається, що люди отримають одноразову фінансову допомогу в розмірі 2 тис. гривень на дорослого та 3 тис. гривень на дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю.

В уряді планують удосконалити виплати допомоги евакуйованим зі звільнених територій
Фото: ДСНС

Мінреінтеграції ініціює внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 1195, які спрямовані на вдосконалення механізму виплат особам, котрі евакуюються зі звільнених територій.  

Про це повідомляє пресслужба міністерства. 

Зокрема, гарантовані грошові виплати зможуть отримувати як люди, які виїжджають евакуаційними потягами, так і ті, хто виїжджають спеціальними евакуаційними автобусами. 

Люди отримають одноразову фінансову допомогу в розмірі 2 тис. гривень на дорослого та 3 тис. гривень на дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю. 

Щоб уникнути незаконних спроб декого з евакуйованих отримати одноразову виплату кілька разів, Укрпошта розробляє програму верифікації осіб, які евакуюються. 

Із запитаннями можна звернутися до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію з кризових питань: 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером: (066) 813-62-39.

Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині волонтери та поліцейські потрапили під ворожий обстріл. Поранені троє цивільних та двоє поліцейських.

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