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Австралійці провели з новобранцями ЗСУ заняття з ведення позиційних бойових дій

Інструктори з Австралії доєднались до навчання бійців ЗСУ у січні цього року.

Австралійці провели з новобранцями ЗСУ заняття з ведення позиційних бойових дій
Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Австралійські інструктори провели із новобранцями ЗСУ заняття з ведення позиційних (траншейних) бойових дій. Зокрема, вони відпрацювали підготовку, захоплення та утримання окопу, траншеї, позиції.

Про це повідомила пресслужба Генштаба ЗСУ.

“Ця підготовка дає змогу оволодіти бойовими навичками, щоб солдати-добровольці, які не мають практично жодного військового досвіду, могли захищати свою Батьківщину”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що навчання спрямоване на підвищення безпеки та сили ЗСУ в бойових діях на передовій. 

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Загалом австралійські інструктори провели підготовку новобранців ЗСУ до умов виживання, а також наступу та оборони.

З січня 2023 року контингент з 70 військовослужбовців Австралійських Сил Оборони приєднався до країн-партнерів у програмі підготовки українських новобранців під керівництвом Великобританії.

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Як раніше повідомлялось, інструктори операції “Куду” з Австралії навчають новобранців ЗСУ виживанню в лісистій місцевості під час тактичних навчань у рамках базової загальновійськової підготовки.

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