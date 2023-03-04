Інструктори з Австралії доєднались до навчання бійців ЗСУ у січні цього року.

Австралійські інструктори провели із новобранцями ЗСУ заняття з ведення позиційних (траншейних) бойових дій. Зокрема, вони відпрацювали підготовку, захоплення та утримання окопу, траншеї, позиції.

Про це повідомила пресслужба Генштаба ЗСУ.

“Ця підготовка дає змогу оволодіти бойовими навичками, щоб солдати-добровольці, які не мають практично жодного військового досвіду, могли захищати свою Батьківщину”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що навчання спрямоване на підвищення безпеки та сили ЗСУ в бойових діях на передовій.

Загалом австралійські інструктори провели підготовку новобранців ЗСУ до умов виживання, а також наступу та оборони.

З січня 2023 року контингент з 70 військовослужбовців Австралійських Сил Оборони приєднався до країн-партнерів у програмі підготовки українських новобранців під керівництвом Великобританії.

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Як раніше повідомлялось, інструктори операції “Куду” з Австралії навчають новобранців ЗСУ виживанню в лісистій місцевості під час тактичних навчань у рамках базової загальновійськової підготовки.