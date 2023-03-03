У Польщі триває навчання українських військовослужбовців, зокрема бійцями канадської армії.

Про це повідомила пресслужба Збройних сил Канади.

“Збройні сили Канади у партнерстві зі Збройними силами Польщі та Об’єднаного Королівства навчають українських військових технікам гачків та волосіні у південно-західній Польщі”, - йдеться у дописі.

The @CanadianForces partner with Polish and UK Armed Forces to instruct Ukrainian soldiers in hook and line techniques in south western Poland, Feb 22, 2023.



Video has been digitally altered due to operational security. pic.twitter.com/xvbBhDJXJS — Canadian Armed Forces Operations (@CFOperations) March 2, 2023

Нагадаємо, раніше голова уряду Канади Джастін Трюдо оголосив, що Україна отримає більше танків Leopard 2, ніж планувалось раніше - вісім.