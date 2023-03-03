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Канадці показали, як навчають українських саперів

Навчання відбуваються у Польщі.

Канадці показали, як навчають українських саперів
Фото: Скріншот з відео

У Польщі триває навчання українських військовослужбовців, зокрема бійцями канадської армії.

Про це повідомила пресслужба Збройних сил Канади.

“Збройні сили Канади у партнерстві зі Збройними силами Польщі та Об’єднаного Королівства навчають українських військових технікам гачків та волосіні у південно-західній Польщі”, - йдеться у дописі.

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Нагадаємо, раніше голова уряду Канади Джастін Трюдо оголосив, що Україна отримає більше танків Leopard 2, ніж планувалось раніше - вісім.

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