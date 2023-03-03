Правоохоронці підозрюють трьох мешканців Херсонщини в колабораціонізмі

Про підозру їм повідомлено заочно.

Правоохоронці підозрюють в колабораціонізмі трьох мешканців Херсонської області, котрі під час окупації Херсона займалися впровадженням стандартів освіти РФ.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“За інформацією слідства, підозрювані обійняли керівні псевдопосади у захопленій херсонській школі №34. Один із них став так званим “директором”, інші – двоє “заступниками із виховної та навчальної роботи”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони організували освітній процес за російськими стандартами та підручниками, які були завезені на Херсонщину окупантами.

При цьому підозрювані виключили з навчального плану історію України, мову та літературу.

Водночас у школах викладалися уроки, спрямовані на возвеличення Росії та заперечення існування культурних цінностей українського народу.

Наразі їм заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

Нагадаємо, у школах окупованої Херсонщини загарбники ввели обов’язкові так звані “кадетські класи” починаючи з першого року навчання.