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У Сватівському районі Луганщини окупаційна влада відключила банкомати

Людям пропонують отримувати готівку у визначені дні.

У Сватівському районі Луганщини окупаційна влада відключила банкомати
Фото: Сергей Нужненко

У населених пунктах Сватівського району окупаційна влада відключила банкомати.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Через це жителів позбавили можливості отримувати пенсії та інші соціальні виплати.

"Пенсіонерам та іншим категоріям населення, що потребують соціального захисту, запропоновано отримувати виплати готівкою у визначені дні. Проте, через таку організацію, люди здебільшого фізично не можуть отримати гроші", - зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, на окупованій території Запорізької області рашисти не платять зарплату бюджетникам.

Загарбники викрали близько 200 жителів села на Херсонщині за відмову віддати земельні ділянки.

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