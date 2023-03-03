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Білорусь продовжила спільні з Росією "навчання" до 13 березня

Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах.

Білорусь продовжила спільні з Росією "навчання" до 13 березня
Міністр оборони Республіки Білорусь Віктор Хренін
Фото: тг-канал міноборони Білорусі

Сьогодні, 3 березня, Білорусь продовжила спільні навчання з Росією ще на десять днів.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

За даними моніторингової групи, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, адже, за її даними, 4-5 березня стануть вихідними для деяких полігонів, інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви, зокрема: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський" та "Обуз-Ліснівський".

Загальна кількість продовжень склала 45 тижнів. "Гаюн" пише, що ЗС Білорусі "покращують навички, стають більш підготовленими до оборони", але як і раніше, вони "не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду".

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Нагадаємо, Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни Росії проти України, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. З території Білорусі запускають ракети по українських містах. Також ворог використовує білоруську територію для перекидання в Україну своїх ДРГ.

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