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Білий дім оприлюднив нову національну стратегію кібербезпеки

Стратегія була розроблена після низки великих кібератак, що були здійснені протягом останніх років.

Білий дім оприлюднив нову національну стратегію кібербезпеки
Фото: wall.alphacoders.com

У четвер 2 березня Білий дім опублікував нову національну стратегію кібербезпеки США. Документ формулює завдання, рішення яких надасть приватним особам, державним структурам та бізнесу можливість діяти в цифровій сфері без ризику.

Про це повідомляє сайт Білого дому.

Адміністрація президента Джо Байдена виступала за ухвалення федеральних нормативних актів щодо захисту онлайн – сфери від хакерів. Відповідальність за кібербезпеку повинна бути перенесена від споживачів до державних та приватних компаній.

Державний департамент того ж дня опублікував свою заяву, в якій йдеться: “Ми стикаємося зі складним і небезпечним середовищем: державні й недержавні суб’єкти діють, загрожуючи нашим інтересам. У той же час технології нового покоління швидкими темпами досягають зрілості, сприяють інноваціям, збільшуючи цифрову взаємозалежність”.

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Стратегія побудована на п’яти основних принципах, серед яких – захист критичної інфраструктури; ліквідація загроз; формування ринкових сил, що гарантують безпеку.

Стратегія була розроблена після низки великих кібератак, включаючи напад на трубопровід Colonial Pipeline у 2021 році й кіберзлам федеральних установ у 2019 – 2020 роках.

Нагадаємо, для посилення кібербезпеки України США через агенцію USAID надали 60 млн доларів.

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