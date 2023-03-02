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Наступного тижня турецька опозиція має оголосити спільного кандидата в президенти

Коаліція досягла домовленості також щодо перехідного процесу, який настане в разі її перемоги.

Наступного тижня турецька опозиція має оголосити спільного кандидата в президенти
Фото: Офіс президента

Шестипартійна опозиційна коаліція в Туреччині визначила кандидата в президенти під час свого засідання в четвер, 2 березня.

Про це повідомляє DAILY SABAH.

Опозиція має наміри оприлюднити його ім’я у понеділок, 6 березня.

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Згідно із заявою опозиції, коаліція досягла домовленості також щодо перехідного процесу, який настане в разі її перемоги.

Ймовірно, від опозиції конкуренцію президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану складе 74-річний голова Республіканської народної партії Туреччини Кемаль Киличдароглу.

У разі перемоги коаліція хоче повернути парламентську форму правління, яку Ердоган змінив на президентську у 2017 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вибори президента та парламентські перегони в Туреччині відбудуться 14 травня нинішнього року.

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