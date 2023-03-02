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Парламент Молдови ухвалив декларацію про засудження російської агресії проти України

Перед голосуванням блок комуністів та соціалістів на знак протесту залишили зал парламенту. Депутати проросійської партії “Шор” не брали участі у засіданні.

Парламент Молдови ухвалив декларацію про засудження російської агресії проти України
Фото: EPA/UPG

Парламент Молдови на засіданні 2 березня ухвалив декларацію, яка засуджує російську агресію в Україні.

Про це повідомляє NewsMaker.

У декларації зазначається, що з лютого 2014 року Росія веде незаконну та невиправдану агресивну війну проти України, яка перетворилась на повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. У документі підкреслюється, що дії Росії є військовим злочином та кричущим, грубим порушенням принципів міжнародного права. 

Автори проекту закликають Росію негайно припинити військові операції в Україні та без висування будь-яких умов відкликати всі військові сили з усієї території України.

Нагадаємо, нещодавно українська військова розвідка повідомила, що на військових складах у Придністров’ї майже нічого немає. А те, що залишилось, - старе і непридатне до використання. 

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