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Місія МВФ по Україні розпочне роботу в Варшаві з 8 березня, – Марченко

Міністр фінансів роозраховує на повноцінну програму з квітня.

Місія МВФ по Україні розпочне роботу в Варшаві з 8 березня, – Марченко
Фото: publika.md

З 8 по 15 березня у Варшаві працюватиме місія Міжнародного валютного фонду, де будуть обговорюватись параметри потенційної майбутньої програми.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Найближчі наші орієнтири – це місія (МВФ, – ред.) яка буде найближчим часом у Варшаві, з 8 по 15 березня. Де ми будемо обговорювати параметри потенційної майбутньої програми. Там узгоджуватимемо і умови, і обсяги", – сказав Марченко.

Він зазначив, що говорити про конкретні деталі поки ще зарано, адже є багато питань внутрішніх дискусій МВФ, тому Україні доведеться попрацювати.

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"Думаю, знайдемо необхідні рішення, щоб, починаючи вже з квітня, у нас була повноцінна програма з Фондом", – сказав Марченко.

Нагадаємо, 20 лютого директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва відвідала Україну з візитом. Вона високо оцінила діяльність Української держави та всіх інституцій, які продовжують роботу попри повномасштабне російське вторгнення.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів у Києві зустріч із Георгієвою та командою МВФ і повідомив, що в Україні розраховують на старт нової програми обсягом понад 15 млрд доларів. Планується, що програма складатиметься з двох частин: негайна фінансова підтримка та підтримка структурних реформ, що сприятимуть відновленню.

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