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У Росії немає ресурсів для вторгнення в Молдову, - прем'єр-міністр Речан

Зокрема, прем'єр-міністр Молдови зауважив, що система протиповітряної оборони України захищає і Молдову.

У Росії немає ресурсів для вторгнення в Молдову, - прем'єр-міністр Речан
Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан
Фото: EPA/UPG

Молдовський прем’єр-міністр Дорін Речан вважає, що ситуація у Молдові залишається стабільною, а Придністров'я зацікавлене у тому, щоб зберегти мир та безпеку в регіоні. Він впевнений, що Росія не може напасти на Молдову, бо вона надто далеко і між двома країнами знаходиться Україна.

Про це повідомляє місцеве видання Newsmaker. 

“Росія не вистачить ресурсів для ескалації. Зрозуміло також, що Росія не може вторгнутися до Молдови військовим шляхом. З іншого боку, Молдова має достатньо потенціалу, щоб впоратися з можливою ескалацією в Придністров'ї. А придністровський регіон, як і ми, прагне миру та стабільності. Росія веде гібридну війну - багато пропаганди, дезінформації, просування певних провоєнних наративів. Але я впевнений, що їм не досягти успіху. Усі ці хвилі — скоріше інформаційна війна, аніж реальний стан справ”, — сказав Речан в ефірі румунського національного телебачення.

Також прем’єр запевнив, що система протиповітряної оборони України захищає і Молдову.

Нагадаємо, 28 лютого у Кишиневі проросійські мітингувальники намагалися прорватися до будівлі уряду. Вони встановили сцену біля мерії Кишинева. 

Тим часом у Придністров'ї чоловіків запрошують на військові збори. Збори розраховані на три місяці.

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