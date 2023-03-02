Національні збори В'єтнаму обрали президента країни

Національні збори В'єтнаму обрали в четвер ветерана Комуністичної партії Во Ван Туонга новим президентом країни.

Про це пише Reuters з посиланням на голову парламенту.

На позачерговій сесії законодавці затвердили Туонга після того, як правляча Комуністична партія обрала його в середу президентом. Президент має у країні здебільшого церемоніальну роль, але є однією з чотирьох найвищих політичних посад.

Туонг був обраний 98,38% голосів, повідомляє онлайн-портал парламенту.

52-річний Тхуонг є наймолодшим членом Політбюро партії, вищого керівного органу країни, але вважається ветераном партії, оскільки почав свою політичну кар’єру в університеті в комуністичних молодіжних організаціях.

Нагадаємо, вибори президента та парламентські перегони в Туреччині відбудуться 14 травня цього року.