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Генпрокурор США назвав Пригожина військовим злочинцем

На думку генпрокурора, доказів, щоб так вважати, достатньо.

Генпрокурор США назвав Пригожина військовим злочинцем
Фото: EPA

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд заявив на слуханнях у Сенаті, що Мінюст допомагає Україні розслідувати військові злочини, скоєні після вторгнення Росії. Це стосується і злочинів, скоєних ПВК “Вагнер”.

Про це повідомляє AFP.

"Пан Пригожин, який керує цією справою, на мій погляд, є військовим злочинцем", - сказав Гарланд.

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Він додав, що на даний момент у США є більш ніж достатньо доказів, щоб генпрокурор мав таку думку.

“Те угруповання, яке відповідає за напади на українців на Донбасі, в тому числі, завозячи в’язнів із російських таборів, – це просто незрозуміле, що вони роблять”, - сказав Гарланд.

Нагадаємо, сенатори США виступили із законодавчою ініціативою про внесення ПВК “Вагнер” до списку терористичних організацій. 

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