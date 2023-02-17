Сенатори США напрацювали законопроєкт про внесення ПВК “Вагнер” до списку терорганізацій

Сенатори США виступили із законодавчою ініціативою про внесення ПВК «Вагнер» до списку терористичних організацій.

Про це повідомив “Голос Америки”

“Сенатори США від обох партій виступили із законодавчою ініціативою, яка у разі прийняття обома палатами зобов'яже Державний департамент внести ПВК “Вагнер” до списку терористичних організацій”, – зазначає видання.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь додав, що Державний департамент вже схвалив санкції проти вагнерівців, але цей закон виділить окремі інструменти для введення нових обмежень щодо організації і, зокрема, її власника Євгена Пригожина.

“Всі, хто займається бізнесом мають знати, що ця організація – вигнанець”, – сказав він.

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем також закликав Білий дім поквапитися з рішенням щодо передачі літаків Києву.

“Ми повинні поквапити адміністрації та союзників, аби якнайшвидше почати навчання для їх використання в Україні”, – підкреслив сенатор.

Нагадаємо, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США визнало групу Вагнера міжнародною злочинною організацією і запровадило санкції щодо фізичних та юридичних осіб, які пов'язані з цією ПВК.