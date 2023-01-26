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США визнали групу Вагнера міжнародною злочинною організацією і ввели санкції щодо пов'язаних із нею осіб

Обмежувальні заходи стосуються шести фізичних і 12 юридичних осіб.

США визнали групу Вагнера міжнародною злочинною організацією і ввели санкції щодо пов'язаних із нею осіб
Фото: Новинарня

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США визнало групу Вагнера міжнародною злочинною організацією і запровадило санкції щодо фізичних та юридичних осіб, які пов'язані з цією ПВК.

Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.

"Співробітники Вагнера постійно займаються серйозною злочинною діяльністю. У світлі трансконтинентальної загрози, що походить від групи Вагнера, Міністерство фінансів одночасно перейменовує групу Вагнера відповідно до EO13667 за те, що вона несе відповідальність або бере участь у нападах на жінок, дітей або будь-яких цивільних осіб через скоєння актів насильства або викрадення, насильницького переміщення або нападів на школи, лікарні, релігійні об'єкти або місця, де цивільні особи шукають притулку, або вчиняє дії, які є серйозним порушенням або порушенням прав людини чи порушенням міжнародного гуманітарного права", - йдеться в повідомленні.

США також застосували санкції щодо шести фізичних і 12 юридичних осіб, які підтримують російські оборонні підприємства.

У список внесли голову Федеральної служби виконання покарань РФ у Тулі Івана Прокопенка, який причетний до вербування солдатів до ПВК "Вагнер", а ще російські акціонерні товариства "Терра Тек" і "БАРЛ", китайську Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD та її люксембурзьке представництво Spacety Luxembourg, які надавали "вагнерівцям" космічні й аерознімки для військових операцій в Україні. Також у перелік потрапили охоронна фірма з ЦАР Sewa Security Services, підставна "Спілка офіцерів міжнародної безпеки", авіакомпанія з ОАЕ Kratol Aviation та інші.

Нагадаємо, днями координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі анонсував запровадження санкцій проти ПВК "Вагнер" і пов'язаних із нею осіб.

Також США передали в Комітет Радбезу ООН з питань санкцій проти КНДР докази того, що КНДР постачає зброю ПВК “Вагнер”. Потім ця зброя використовується у війні Росії проти України.

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