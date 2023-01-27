Заарештовано німця, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії

Він є ймовірним спільником затриманого у грудні працівника Федеральної розвідувальної служби ФРН.

У Німеччині за підозрою у зраді заарештували ймовірного спільника затриманого у грудні та звинуваченого у шпигунстві на користь Росії працівника Федеральної розвідувальної служби.

Про це пише BBC.

Німецька прокуратура в четвер оголосила, що громадянина Німеччини, якого вона називає “Артур Е.”, було заарештовано ще в неділю в аеропорту Мюнхена після прильоту зі США.

Підозрюваний був проміжною ланкою в контактах росіян з Карстеном Л. – співробітником німецької розвідки, якого звинуватили у передачі Росії секретної інформації. Артур Е., як стверджує прокуратура, отримував цю інформацію від Карстена Л. та передавав її росіянам.

Сам чоловік співробітником спецслужб не є.

Німецькі правоохоронні органи та розвідка вистежили та заарештували його за сприяння американського ФБР. Вже в понеділок він постав перед судом, його відправили до місця тимчасового утримання.

У Німеччині після вторгнення Росії в Україну багато говорять і пишуть про зростання активності російських шпигунів у Європі і їхній особливий інтерес до німецьких секретів.

Торік у жовтні звільнили голову Федерального бюро інформаційної безпеки Німеччини Арне Шонбома, якого журналісти телеканалу ZDF звинуватили у зв'язках з людьми, які мали відношення до російських спецслужб. До призначення на державну посаду Шонбон очолював “Раду з кібербезпеки Німеччини”, до складу якого входила фірма, яку запідозрили у зв'язку з російськими спецслужбами.

У листопаді до умовного терміну за передачу інформації російській розвідці у 2014-2020 роках було засуджено відставного підполковника Бундесверу, 65-річного Ральфа Г.