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​Розпочинає роботу Координаційна платформа донорів із відновлення України

Перше засідання відбулося у форматі відеоконференції.

​Розпочинає роботу Координаційна платформа донорів із відновлення України
Фото: energynews.com.ua

Міжвідомча донорська координаційна платформа для відновлення України розпочала роботу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на сайт Європейської Комісії.

"Це дасть змогу забезпечити тісну координацію між міжнародними донорами та міжнародними фінансовими організаціями та забезпечить узгоджене, прозоре і підзвітне надання підтримки", - йдеться у повідомленні.

Перше засідання Координаційної платформи відбулося у форматі відеоконференції та зібрало чиновників з України, ЄС, країн "Великої сімки" (G7), а також фінансових інститутів, таких як Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк. Згодом до платформи зможуть приєднатися й інші донори.

"Нарада започаткувала ширший процес із метою забезпечення більш тісної координації між усіма ключовими гравцями, які надають короткострокову фінансову підтримку, а також довгострокову допомогу на етапі реконструкції, спираючись на результати конференцій у Лугано, Берліні та Парижі, щоб допомогти подолати розрив між потребами та ресурсами", - зазначається у повідомленні.

У Єврокомісії наголосили, що ЄС має намір і надалі підтримувати відновлення та реконструкцію в Україні, "яка міцно стоїть на шляху до ЄС, гарантуючи, що інвестиції йтимуть пліч-о-пліч із реформами".

Повідомляється, що ЄС, його держави-члени та європейські фінансові інститути надали Україні до EUR49 млрд у вигляді фінансової, бюджетної, надзвичайної, гуманітарної та військової допомоги.

Нагадаємо, впродовж 2023 року Європейська Комісія планує виплачувати Україні по 4,5 млрд євро кожного кварталу.

Також 17 січня ЄС надав Україні перший транш у розмірі 3 млрд євро у межах програми макрофінансової допомоги на 18 млрд євро.

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