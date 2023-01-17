Єврокомісія виплачуватиме Україні щокварталу по 4,5 млрд євро у 2023 році, – Домбровскіс

Упродовж 2023 року Європейська Комісія планує виплачувати Україні по 4,5 млрд євро кожного кварталу.

Про це заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів ЄС з економіки й фінансів.

За його словами, вчора від імені Єврокомісії він підписав меморандум про порозуміння. Документ визначає умови і терміни виплати цієї позики Україні.

“Умови включають реформи України щодо боротьби з корупцією, зміцнення верховенства права та енергетичного сектору. Перша виплата у 3 млрд євро була здійснена сьогодні без умов, щоб допомогти Україні забезпечити актуальні фінансові потреби”, – зазначив Домбровскіс.

Він підкреслив, що головним завданням на сьогодні є допомогти Україні пережити зиму. Очікується, що Єврокомісія забезпечить стабільне надходження фінансів і надалі.

"У майбутньому ми передбачаємо стабільне надходження фінансування, в середньому, в обсязі 4,5 млрд євро щокварталу", – розповів Домбровскіс.

Терміни виплати кредиту можуть обговорюватися додатково, з огляду на розвиток ситуації в Україні. Євросоюз враховує, що Україна перебуває у стані війни, та відповідно оцінюватиме досягнення країни у впроваджені необхідних реформ.

Нагадаємо, 17 січня Європейський Союз надав Україні перший транш у розмірі 3 млрд євро у межах програми макрофінансової допомоги на 18 млрд євро.