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Єврокомісія виплачуватиме Україні щокварталу по 4,5 млрд євро у 2023 році, – Домбровскіс

Першу виплату Україна отримала сьогодні.

Єврокомісія виплачуватиме Україні щокварталу по 4,5 млрд євро у 2023 році, – Домбровскіс
​Валдіс Домбровскіс
Фото: Телеграм-канал Шмигаля

Упродовж 2023 року Європейська Комісія планує виплачувати Україні по 4,5 млрд євро кожного кварталу.

Про це заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів ЄС з економіки й фінансів.

За його словами, вчора від імені Єврокомісії він підписав меморандум про порозуміння. Документ визначає умови і терміни виплати цієї позики Україні.

“Умови включають реформи України щодо боротьби з корупцією, зміцнення верховенства права та енергетичного сектору. Перша виплата у 3 млрд євро була здійснена сьогодні без умов, щоб допомогти Україні забезпечити актуальні фінансові потреби”, – зазначив Домбровскіс.

Він підкреслив, що головним завданням на сьогодні є допомогти Україні пережити зиму. Очікується, що Єврокомісія забезпечить стабільне надходження фінансів і надалі.

"У майбутньому ми передбачаємо стабільне надходження фінансування, в середньому, в обсязі 4,5 млрд євро щокварталу", – розповів Домбровскіс.

Терміни виплати кредиту можуть обговорюватися додатково, з огляду на розвиток ситуації в Україні. Євросоюз враховує, що Україна перебуває у стані війни, та відповідно оцінюватиме досягнення країни у впроваджені необхідних реформ.

Нагадаємо, 17 січня Європейський Союз надав Україні перший транш у розмірі 3 млрд євро у межах програми макрофінансової допомоги на 18 млрд євро. 

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