Окупанти знову обстріляли Куп'янськ Харківської області.

Про це повідомляє у Телеграм керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні, близько 14:30 ворожа ракета С-300 влучила у Куп'янський автотранспортний коледж. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Однак, приміщення навчального закладу майже повністю зруйновано", - йдетьс у повідомленні.

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, що 16 січня російські війська вкотре обстріляли Куп’янськ на Харківщині. В результаті пошкоджено приватне домоволодіння та багатоквартирний будинок.