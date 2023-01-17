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Окупанти ракетами С-300 обстріляли Куп'янськ

Приміщення коледжу майже повністю зруйновано.

Окупанти ракетами С-300 обстріляли Куп'янськ
Фото: Олег Синєгубов

Окупанти знову обстріляли Куп'янськ Харківської області. 

Про це повідомляє у Телеграм керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні, близько 14:30 ворожа ракета С-300 влучила у Куп'янський автотранспортний коледж. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Однак, приміщення навчального закладу майже повністю зруйновано", - йдетьс у повідомленні.

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, що 16 січня російські війська вкотре обстріляли Куп’янськ на Харківщині. В результаті пошкоджено приватне домоволодіння та багатоквартирний будинок.

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