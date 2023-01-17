Також агенти окупантів полювали на комплекси С-300.

СБУ знешкодила у Кременчуці Полтавської області ворожу агентурну мережу, яка намагалась виявити і підірвати установки HIMARS та комплекси С-300.

Про це повідомляє СБУ.

Служба безпеки знешкодила агентурну мережу ФСБ у результаті багатоетапної спецоперації у Полтавській області. Представники спецслужби країни-агресора намагалися отримати інформацію про об’єкти критичної інфраструктури регіону та підрозділи Сил оборони, які задіяні у їх захисті.

Зловмисники «полювали» за бойовими позиціями комплексів протиповітряної оборони С-300 та складами з ракетно-артилерійським озброєнням ЗСУ. Також вони намагались виявити місця базування реактивних систем HIMARS і далекобійних гаубиць М777.

У разі виявлення українських військових об’єктів агенти РФ планували їх знищити через підпал і потім детонацію боєкомплекту. У разі наявної інформації про значне скупчення військової техніки та чіткі географічні координати – передати дані для ліквідації через ракетний удар військами РФ.

За знищення зразків іноземного та українського озброєння російські куратори обіцяли своїм поплічникам від 20 тис. дол. Гроші мали отримати на спеціально відкриті банківські картки одразу після успішного виконання ворожих завдань.

Однак співробітники Служби безпеки запобігли диверсіям – своєчасно викрили, задокументували та припинили злочинні дії учасників ворожої агентурної мережі у Кременчуці.

Ними виявились двоє переселенців зі сходу України, які були завербовані представником так званої «мдб днр» Дмитром Зіпіром.

Перебуваючи у тимчасово окупованому Донецьку він дистанційно координував дії своїх агентів на території Полтавщини і «доповідав» про їх результати кадровим співробітникам ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Зіпіру про підозру за ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія).

Також планується додаткова кваліфікація його злочинів за:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).

Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово захопленій частині Донецької області. Втім, співробітники СБУ знають про його місцезнаходження і проводять комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

Крім того, вирішується питання щодо кваліфікації дій інших співучасників задокументованого злочину. Спецоперацію проводили співробітники СБУ Полтавської області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Нагадаємо, у Херсоні затримали зрадників, які "зливали" окупантам конспіративні бази ЗСУ. Один із них передав ФСБ адресу рідного брата, якого потім росіяни захопили в полон.