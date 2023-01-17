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До України прибула остання партія подарованих Норвегією мостів

Ці конструкції дозволять не лише з’єднати населені пункти, а й забезпечать довезення гуманітарних вантажів, проїзд швидких, ремонтних бригад, евакуацію населення.

До України прибула остання партія подарованих Норвегією мостів
Фото: Укравтодор

Укравтодор зустрів вантажівки з мостовими конструкціями від Норвезького управління державних доріг. Караван з гуманітарною допомогою у вигляді 10 переправ вирушив у грудні 2022 року. Перша партія прибула 11 січня. 

Про це повідомив Укравтодор. 

“Україні подарували тимчасові мостові конструкції типу acrow/bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів. Ці конструкції дозволять не лише з’єднати населені пункти, а й забезпечать довезення гуманітарних вантажів, проїзд швидких, ремонтних бригад, евакуацію населення. Вартість переданих конструкцій становить 30 мільйонів норвезьких крон. Технічна допомога фінансується з гуманітарного бюджету Міністерства закордонних справ”, - йдеться в повідомленні. 

Щоб процес встановлення мостів на деокупованих територіях оперативно стартував, українські мостобудівники пройдуть тренінг у Польщі. Норвезькі фахівці на прикладі однієї з переданих переправ навчать інженерів складати їх швидко та ефективно. 

 

Зазначається, що Норвегія стала третьою країною, котра від початку російсько-української війни передала в Україну гуманітарну допомогу для відновлення дорожньої інфраструктури. Раніше 9 тимчасових мостів подарували Чехія та Франція. Частина цих мостів вже змонтована на Київщині, Чернігівщині, Черкащині та Харківщині.

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