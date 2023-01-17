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В уряді застерегли від шахраїв, які пропонують неіснуючі види допомоги

Зловмисники прикидаються іноземними партнерами.

В уряді застерегли від шахраїв, які пропонують неіснуючі види допомоги

Шахраї під виглядом іноземних партнерів пропонують отримати неіснуючі види допомоги.

Про це застерігають у Міністерстві соціальної політики України.

Для отримання допомоги шахраї пропонують перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які зрештою потраплять до злодіїв.

При цьому зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують популярні українські банки.

Щоб не потрапити на гачок шахраїв, фахівці рекомендують:

  • довіряти тільки офіційним ресурсам (наприклад, офіційному сайту Мінсоцполітики та платформі єДопомога,
  • не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах,
  • у разі помилкового введення даних на шахрайському вебсайті – негайно заблокувати платіжну картку,
  • дотримуватися правил фінансової та кібергігієни.

Нагадаємо, кіберполіція викрила схему, за якою шахраї ошукали понад сотню українців і привласнили мільйон гривень із їхніх рахунків.

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