В уряді застерегли від шахраїв, які пропонують неіснуючі види допомоги

Шахраї під виглядом іноземних партнерів пропонують отримати неіснуючі види допомоги.
Про це застерігають у Міністерстві соціальної політики України.
Для отримання допомоги шахраї пропонують перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які зрештою потраплять до злодіїв.
При цьому зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують популярні українські банки.
Щоб не потрапити на гачок шахраїв, фахівці рекомендують:
- довіряти тільки офіційним ресурсам (наприклад, офіційному сайту Мінсоцполітики та платформі єДопомога,
- не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах,
- у разі помилкового введення даних на шахрайському вебсайті – негайно заблокувати платіжну картку,
- дотримуватися правил фінансової та кібергігієни.
Нагадаємо, кіберполіція викрила схему, за якою шахраї ошукали понад сотню українців і привласнили мільйон гривень із їхніх рахунків.