Головний виконавчий директор американської компанії Uber Дара Хосровшахі прибув в Україну, де зустрівся з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

Співрозмовники обговорили масштабну підтримку України з боку компанії у 2022 році, зобов’язання Uber продовжити її у 2023-му, а також ще один внесок у сумі $1 500 000 через UNITED24.

На початку грудня UNITED24 у партнерстві з Uber започаткували міжнародний збір Keep Ukraine Moving на реанімобілі та розповіли історії хоробрих українських водіїв, які допомагають країні та рятують життя під час війни.

Загальна сума збору та пожертви, яку зробила сама компанія, сягнула $1 500 000.

Під час зустрічі з Федоровим Хосровшахі оголосив про новий внесок Uber на машини швидкої допомоги типу С. Компанія перекаже ще $1 500 000, подвоївши збір. Тож загальний внесок Uber усього за один місяць партнерства з UNITED24 складе $3 000 000.

Команда Uber запевнила, що підтримуватиме медичну галузь, освіту, культуру та неурядові організації України до кінця 2023 року.

Окрім співпраці з UNITED24, Uber продовжить надавати безплатні поїздки тимчасово переміщеним особам, лікарям, медсестрам і працівникам критичної інфраструктури. Допомагатиме міністерствам культури, освіти та науки, охорони здоров'я. Також упродовж 2023 року безкоштовно доставлятиме необхідні харчові продукти, медикаменти, зимові притулки та матеріали для відбудови житла.

Нагадаємо, 12 грудня платформа United24 залучила до співпраці потужний світові бренд Uber. Компанія допоможе на своїх ресурсах зібрати 1 млн доларів на реанімобілі для українських медиків, після чого подвоїть цю суму.