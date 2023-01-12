За матеріалами СБУ 15 років тюрми загрожує "начфіну" та іншим колаборантам на Херсонщині

Під час звільнення міста вни разом із російськими окупантами втекли на лівий берег річки Дніпро.

Служба безпеки зібрала обґрунтовані докази вини ще п’ятьох ворожих поплічників, які перебувають на тимчасово захопленій частині півдня України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

На початку повномасштабного вторгнення колаборанти добровільно вступили до створеного агресором "главного управления мвд Херсонской области".

Там їх призначили: керівником фінансового відділу; інспектором штабу; інспектором Суворовського районного управління; оперуповноваженим відділення кримінальної поліції у справах неповнолітніх; черговим ізолятора тимчасового тримання.

"Перебуваючи на «посадах» зловмисники виконували завдання москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору на території регіону", - зазначили в СБУ.

Встановлено, що під час окупації Херсона вони брали участь у "рейдах" по будинках місцевих жителів, яких намагались залучити до співпраці з ворогом. У разі незгоди – погрожували насильством та знищенням майна.

Під час звільнення міста колаборанти разом із російськими окупантами втекли на лівий берег річки Дніпро.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність). Обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

Наразі СБУ проводить комплексні заходи щодо притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше в Київській області затримали агента ФСБ, що мав збирати дані для подальших російських ракетних атак.