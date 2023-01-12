У Київській області затримали агента ФСБ, що мав збирати дані для подальших російських ракетних атак

Контррозвідники СБУ затримали ворожого агента на спробі збору закритих відомостей про українські військові бази.

СБУ у результаті багатоетапної операції в Київській області затримала агента ФСБ, що розвідував розташування озброєння ЗСУ.

Зловмисником є мешканець Білої Церкви, завербований кадровим співробітником ФСБ. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

"Після надання письмової згоди на співпрацю з ворогом його поплічник отримав оперативний псевдонім «Тень» і завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності проти України", – йдеться у повідомленні.

Ворожий агент об’їжджав місцевість і приховано збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Насамперед він намагався виявити штаби управління і склади з артилерійським озброєнням ЗСУ.

"Крім цього передавав агресору координати місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки серії прицільних ракетних ударів по регіону", – додали в Службі безпеки.

Контррозвідники СБУ затримали ворожого агента на спробі збору закритих відомостей про українські військові бази.

У подальшому зловмисник мав створити розгалужену агентурну мережу для більшого «покриття» регіону щодо збору розвідданих на користь фсб.

Під час обшуків за адресою проживання затриманого правоохоронці вилучили мобільні телефони з доказами законспірованого листування з агресором.

Також у фігуранта виявлено російський паспорт та прокремлівську символіку. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, СБУ спіймала російського агента, якого ФСБ “закинула” для диверсій на західній Україні.