У Генштабі вважають недоречним говорити про контроль Соледара українськими військовими у відсотках.

Про це 12 січня заявив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

"Стосовно Соледара. Йдуть запеклі бої. Трохи недоречно оцінювати у відсотковому відношенні, яку частину міста контролюємо ми, а яку намагається контролювати ворог”, - сказав Громов.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в районі Соледара на Донеччині тривають найважчі бої. Ворог безуспішно намагається прорвати оборону українських військ і несе важкі втрати.

Станом на вечір середи 11 січня підтверджень заявам росіян про взяття українського міста Соледар не було.