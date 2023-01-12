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У Генштабі вважають недоречним говорити про контроль Соледара у відсотках

Наразі у місті йдуть запеклі бої.

У Генштабі вважають недоречним говорити про контроль Соледара у відсотках
Олексій Громов
Фото: скріншот відео

У Генштабі вважають недоречним говорити про контроль Соледара українськими військовими у відсотках.

Про це 12 січня заявив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

"Стосовно Соледара. Йдуть запеклі бої. Трохи недоречно оцінювати у відсотковому відношенні, яку частину міста контролюємо ми, а яку намагається контролювати ворог”, - сказав Громов.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в районі Соледара на Донеччині тривають найважчі бої. Ворог безуспішно намагається прорвати оборону українських військ і несе важкі втрати.

Станом на вечір середи 11 січня підтверджень заявам росіян про взяття українського міста Соледар не було. 

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