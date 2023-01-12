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Росія здійснює в Україні геноцид, - мер Варшави

Зокрема, росіяни тероризують населення і руйнують критичну інфраструктуру.

Росія здійснює в Україні геноцид, - мер Варшави
Рафал Тшасковський
Фото: КМДА

Мер Варшави Рафал Тшасковський заявив, що вважає дії Росії в Україні геноцидом.

Про це повідомляє "Польське радіо".

“Востаннє я був у Києві за вісім днів до війни. Ми приїхали сьогодні вранці і були нажахані. Віталій показував нам, що відбувається в місті. Зруйновані будівлі, місця, де росіяни намагалися знищити критичну інфраструктуру цього міста. Місця, де гинули люди і велася стрілянина наосліп, ракети влучали в цивільне населення. Це геноцид, про це треба говорити відкрито”, — сказав Рафал Тшасковський під час відеозв’язку польського телеканалу TVN 24 зі студією з Києва, де він перебуває. 

Він також розказав, що бачив дитячі майданчики із вирвами від бомб, готелі, які були атаковані та зруйновані. 

Мер Варшави також зауважив, що росіяни тероризують населення і руйнують критичну інфраструктуру.

Нагадаємо, нещодавно мер Києва Віталій Кличко зустрівся з мерами чотирьох європейських столиць – членів Пакту вільних міст. Мер Варшави Рафал Тшасковський, Праги Зденек Гріб, Будапешта Гергелі Карачонь та Братислави Матуш Валло приїхали до Києва засвідчити підтримку та подальшу допомогу українській столиці.

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