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Європарламент закликав засудити поширення неправдивих історичних наративів

Зокрема, йдеться про злочини тоталітарного режиму в Радянському Союзі.

Європарламент закликав засудити поширення неправдивих історичних наративів
Фото: ЕРА/UPG

Європарламент закликає Європейський Союз та його держави-члени, а також громадянське суспільство, засудити спроби викривлення історичних фактів або маніпулювання громадською думкою в Європі за допомогою неправдивих історичних наративів.

Про це повідомила пресслужба Європарламенту. 

Європарламент наголосив що такі наративи фабрикуються та поширюються для підтримки ідеології та збереження кримінальних режимів. 

Також Європейський парламент закликав підтримувати наукові кола та громадянське суспільство, котрі документують та досліджують політичні репресії і злочини тоталітарного режиму в Радянському Союзі. Це ж стосується і просвітницької діяльності стосовно цих злочинів. 

Нагадаємо, у грудні минулого року Європейський парламент проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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